López surpreende Cilic e avança no Masters de Roma O espanhol Feliciano López surpreendeu o croata Marin Cilic, atual número 11 do mundo, e venceu de virada por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 7/6 (7/2) e 6/4, nesta quarta-feira, pela segunda rodada do Masters 1000 de Roma.