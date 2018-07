López vence Simon e fatura título em Eastbourne

Em uma partida com duração de 2 horas e 48 minutos, López superou Simon, segundo cabeça de chave em Eastbourne e 17º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/2), 6/7 (5/7) e 6/0. Assim, o espanhol conquistou o primeiro título da sua carreira em quadras de grama.

López, porém, já possui duas conquistas na sua carreira - foi campeão do Torneio de Johannesburgo em 2010 e também do Torneio de Viena, em 2004. Mas o seu retrospecto em finais continua negativo, com apenas três vitórias em nove partidas.

Os dois primeiros sets da decisão do Torneio de Eastbourne foram bastante equilibrados, tanto que acabaram decididos apenas no tie-break. Na primeira parcial, cada tenista conseguiu uma quebra de serviço e López se deu melhor no momento de definição.

Já no segundo set, López salvou três break points e desperdiçou seis oportunidades de quebrar o saque de Simon, que acabou vencendo o tie-break. Assim, o duelo seguiu para o terceiro set. López foi soberano, conseguiu três quebras de saque e aplicou um "pneu" em Simon para faturar o título do Torneio de Eastbourne.

Com o triunfo, o confronto direto entre o espanhol e o francês está empatado em 1 a 1. Assim, o tira-teima entre eles será na primeira rodada de Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada, ainda com data indefinida.