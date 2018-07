Lorenzi fatura primeiro título da carreira em Kitzbühel e faz história

Demorou, mas enfim Paolo Lorenzi conquistou o seu primeiro título no circuito mundial do tênis. Neste sábado, o italiano e número 48 do mundo se tornou o mais velho jogador a ser campeão pela primeira vez na ATP ao derrotar o georgiano Nikoloz Basilashvili, apenas o 123º colocado no ranking, por 6/3 e 6/4, na decisão do Torneio de Kitzbühel.

Campeão aos 34 anos e sete meses, Lorenzi é hoje um mês mais velho do que quando o dominicano Victor Estrella Burgos faturou o seu primeiro título, do Torneio de Quito, em 2015.

Lorenzi, o quarto cabeça de chave do ATP 250 austríaco, disputado em quadras de saibro, só havia disputado uma final na sua carreira, em 2014, quando perdeu a decisão do Brasil Open, em São Paulo, para o argentino Federico Delbonis.

A decisão deste sábado também foi histórica para Basilashvili, pois ele foi o primeiro tenista georgiano a disputar uma decisão no circuito da ATP. Mas o número 123 do mundo não conseguiu dar o passo seguinte para ser campeão pela primeira vez na sua carreira.

Lorenzi assumiu o controle da partida logo no game inicial, ao conseguir uma quebra de serviço, encaminhando o seu triunfo no primeiro set, definido em 6/3, com novo break point convertido, no nono game.

O segundo set teve cinco quebras de serviço, três delas obtidas por Lorenzi, sendo a última no décimo game, levando o italiano a fechar a parcial em 6/4 e o jogo em 2 a 0, o que lhe garantiu o troféu do Torneio de Kitzbühel.