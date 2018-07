Lucie Safarova deixa checas a uma vitória do título da Fed Cup

A República Checa está muito próxima de assegurar o título da edição de 2014 da Fed Cup, a principal competição por equipes no tênis feminino. Neste sábado, as checas abriram 2 a 0 na série decisiva contra a Alemanha com a vitória de Lucie Safarova, a número 17 do mundo, por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, sobre a alemã Angelique Kerber, a décima colocada no ranking da WTA, em partida com 1 hora e 28 minutos de duração e disputada em Praga na Arena O2.

Assim, a República Checa teve um sábado perfeito na decisão da Fed Cup. Afinal, no primeiro jogo do dia, Petra Kvitova derrotou Andrea Petkovic (6/2 e 6/4). Agora com a vitória de Safarova sobre Kerber, as checas lideram o confronto por 2 a 0 e só precisam de mais um triunfo para assegurarem o título da Fed Cup.

No primeiro set da partida entre Safarova e Kerber, a checa converteu dois break points contra apenas um da alemã para vencê-la por 6/4. Já a segunda parcial teve cinco quebras de serviço, sendo três favoráveis a Safarova, que se aproveitou das cinco duplas faltas cometidas por Kerber. Assim, a checa voltou a vencer por 6/4 e fechou a partida em 2 sets a 0.

Neste domingo, a partir das 10 horas (de Brasília), a República Checa precisa de apenas mais um triunfo para assegurar o título da Fed Cup. A decisão terá dois jogos de simples: Kvitova x Kerber, seguido de Safarova x Petkovic. Depois, será realizado o jogo de duplas, com as checas Andrea Hlavackova e Lucie Hradecka encarando as alemãs Sabine Lisicki e Julia Goerges.

Campeã da Fed Cup pela última vez em 2012, a República Checa busca o seu oitavo título do torneio. A Alemanha, por sua vez, foi campeã duas vezes da competição e tenta encerrar um jejum de 24 anos, mas agora precisa de três triunfos neste domingo para conquistar tal feito.