Lucie Safarova e Bojana Jovanovski sobem no ranking da WTA

NOVA IORQUE - Com as principais tenistas fora das quadras na semana seguinte ao US Open, o ranking da WTA apresentou poucas alterações na atualização desta segunda-feira. As principais foram as ascensões da checa Lucie Safarova e da sérvia Bojana Jovanovski na lista após conquistarem títulos no último fim de semana.

Safarova foi campeã do Torneio de Quebec, no Canadá, e ganhou 12 posições, alcançando a 36ª colocação. Já Jovanovski ascendeu 17 postos com o título do Torneio de Tashkent, no Usbequistão, e agora está em 41º lugar no ranking da WTA, que continua sendo liderado com folga pela norte-americana Serena Williams, com 12.260 pontos.

A bielo-russa Victoria Azarenka permanece na segunda colocação, com 9.505 pontos, seguida pela russa Maria Sharapova, que está em terceiro lugar, com 7.866. Sem alterações, o Top 10 do ranking da WTA é completado, em ordem, pela polonesa Agnieszka Radwanska, pela chinesa Na Li, pela italiana Sara Errani, pela francesa Marion Bartoli, que se aposentou do tênis recentemente, pela dinamarquesa Caroline Wozniacki, pela alemã Angelique Kerber e pela sérvia Jelena Jankovic.

A primeira mudança na lista foi provocada pela queda da belga Kirsten Flipkens na primeira rodada do Torneio de Quebec. Ela era a atual campeã da competição canadense e, com a eliminação precoce, caiu da 14ª para a 20ª colocação. Assim, foi ultrapassada pela espanhola Carla Suarez Navarro, pela alemã Sabine Lisicki, pela sérvia Ana Ivanovic, pela australiana Samantha Stosur, pela romena Simona Halep e pela russa Maria Kirilenko.

Já Teliana Pereira subiu uma posição na lista e agora ocupa a 104ª colocação. A melhor tenista brasileira no ranking da WTA foi campeã no último fim de semana em Mont-de-Marsan, na França, de um torneio de nível ITF, do qual havia sido finalista no ano passado, mas ainda não contabilizou a pontuação pela sua conquista.

Confira o ranking atualizado da WTA:

1.º Serena Williams (EUA), 12.260 pontos

2.º Victoria Azarenka (BLR), 9.505

3.º Maria Sharapova (RUS), 7.866

4.º Agnieszka Radwanska (POL), 6.335

5.º Na Li (CHN), 5.585

6.º Sara Errani (ITA), 4.325

7.º Marion Bartoli (FRA), 3.746

8.º Caroline Wozniacki (DIN), 3.645

9.º Angelique Kerber (ALE), 3.420

10.º Jelena Jankovic (SER), 3.245

11.º Petra Kvitova (RCH), 3.170

12.º Roberta Vinci (ITA), 3.065

13.º Sloane Stephens (EUA), 3.045

14.º Carla Suarez Navarro (ESP), 2.775

15.º Sabine Lisicki (ALE), 2.770

16.º Ana Ivanovic (SER), 2.720

17.º Samantha Stosur (AUS), 2.715

18.º Simona Halep (ROM), 2.630

19.º Maria Kirilenko (RUS), 2.620

20.º Kirsten Flipkens (BEL), 2.556

104.º Teliana Pereira (BRA),654