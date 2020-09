Luis Stefani vence mais uma e avança à final das duplas do Torneio de Estrasburgo

A tenista brasileira Luisa Stefani venceu mais uma na chave de duplas do Torneio de Estrasburgo, na França, e avançou à final. Ela e a americana Hayley Carter derrotaram nesta quinta-feira a canadense Gabriela Dabrowski e a letã Jelena Ostapenko por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Dabrowski e Ostapenko formavam a dupla cabeça de chave número dois da competição francesa. A canadense, por sinal, é a atual oitava do mundo. A parceria havia sido a algoz de Stefani e Carter nas oitavas de final do Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do ano, em janeiro.

A vitória desta quinta, portanto, teve sabor de revanche. "Na Austrália foi uma derrota bem dolorida, então conseguir essa revanche tem um gostinho especial. Foi um ótimo jogo, sacamos e devolvemos bem. Nos momentos mais parelhos conseguimos desenvolver nosso jogo nas devoluções e nos voleios, no geral foi um jogo limpo", analisou a brasileira.

A final será no sábado. Stefani e Carter, então, terão um dia de folga a mais que as futuras adversárias na decisão. Isso porque as rivais só serão definidas na sexta, no duelo entre a americana Nicole Melichar e a holandesa Demi Schuurs contra as japonesas. Ena Shibahara e Shuko Ayoama, que formam a dupla cabeça número três. Melichar e Schuurs são as principais favoritas ao título.

O torneio em Estrasburgo é o último preparatório de Stefani para Roland Garros, que começará no domingo, em Paris. "Tem sido uma ótima semana e vamos que vamos para a final para chegarmos firmes em Paris", comentou a tenista número 33 nas duplas.

CHAVE DE SIMPLES

Na outra chave da competição francesa, foram definidas três das quatro tenistas que disputarão as semifinais. A japonesa Nao Hibino superou Ostapenko por 7/6 (7/2) e 7/6 (7/4) e terá pela frente a casaque Elena Rybakina (5ª cabeça de chave), que despachou a chinesa Zhang Shuai por 6/3 e 6/2.

A outra semifinal terá a ucraniana Elina Svitolina, cabeça número dois. Ela eliminou nesta quinta a suíça Jil Teichmann por 6/4 e 6/3. Sua adversária será definida somente na sexta. Isso porque a checa Katerina Siniakova vencia a bielo-russa Aryna Sabalenka (4ª) por 6/2 e 1/2 quando a chuva interrompeu a partida e a rodada.