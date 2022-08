Luisa Stefani anuncia retorno em WTA de Tóquio após um ano afastada por lesão

A medalhista olímpica Luisa Stefani está prestes a voltar às quadras. Recuperada após passar por uma cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho, lesão que a deixou parada por um ano, a tenista confirmou que disputará o WTA 500 de Tóquio, no Japão, com início marcado para dia 19 de setembro.

Luisa se lesionou enquanto jogava ao lado da canadense Gabriela Dabrowski contra as americanas Coco Gauff e Caty McNally, durante as semifinais de duplas do US Open de 2021, no dia 10 de setembro. Na ocasião, Luisa caiu sozinha em quadra ao sentir a lesão e ficou alguns minutos no chão até se levantar, gerando preocupação até nas adversárias. Então, saiu de quadra empurrada em uma cadeira de rodas.

A tenista está treinando no Rede Tênis Brasil, mas embarca na segunda-feira para Nova York, onde dará sequência aos treinamentos justamente nas quadras do US Open. Lá, terá a oportunidade de se preparar ao lado das melhores jogadoras do mundo. Na sequência, embarca para Tóquio, cidade na qual foi medalhista de bronze na Olimpíada do ano passado ao lado de Laura Pigossi.

"Nada mais simbólico do que retornar às quadras na cidade onde vivenciei uma das melhores experiências da minha carreira com a conquista da medalha olímpica", afirmou Luisa. "Estou indo para Nova York para voltar a viver esse ambiente de competição. Faz um ano que não jogo, então preciso me acostumar e nada melhor do que estar em um Grand Slam treinando com as melhores", completou.

A paulista terá acompanhamento médico da WTA (Womens Tennis Association) nos Estados Unidos e será acompanhada pelo fisioterapeuta Ricardo Takahashi no Japão. Especialista em duplas, além da medalha olímpica, Luisa fez história ao faturar o WTA 1000 do Canadá junto com Dabrowski, antes de se lesionar, e chegou a ser a nona colocada do ranking.