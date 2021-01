Luisa Stefani começa temporada de 2021 com vitória na chave de duplas em Abu Dabi

A temporada de 2021 da tenista brasileira Luisa Stefani em duplas começou com vitória no Torneio de Abu Dabi, um WTA 500 nos Emirados Árabes Unidos. Nesta sexta-feira, ela e a americana Hayley Carter estrearam na competição disputada em quadras rápidas batendo as casaques Elena Rybakina e Yaroslava Shvedova por 2 sets a 0 - com um duplo 6/3 em 1 hora e 12 minutos.

Cabeças de chave número 8 em Abu Dabi, Stefani e Carter terão agora pela frente a russa Daria Kasatkina e a eslovena Annet Kontaveit, que tiveram mais trabalho para superar a estreia, precisando de três sets para ganhar de virada das bielo-russas Lidziya Marozava e Aliaksandra Sasnovich com as parciais de 6/7 (8/10), 7/6 (7/4) e 10 a 5 no match tie-break.

"Ótima estreia, jogo muito bom para começar o ano, pé direito. Partida bem limpa da nossa parte, fizemos algumas coisas muito bem, boa percentagem de primeiro saque. Quadra está bem rápida, ainda mais essa de hoje (sexta-feira), então saque foi bem importante. Devolvemos bem. Para mim um dos melhores jogos de devolução que fiz. Bom ver que o trabalho de pré-temporada fez efeito", disse Stefani, que depois comentou sobre as próximas rivais.

"São duas simplistas, ótimas jogadoras, é uma nova parceria. É outro estilo de jogo. Sempre diferente. Vamos assistir o jogo que elas fizeram. Animada para a próxima rodada, é continuar treinando e aproveitando o primeiro torneio do ano", completou a número 1 do Brasil e 33.ª do mundo no ranking individual de duplas da WTA.

Antes de jogar a chave de duplas, Stefani, que tem base na Saddlebrook Academy, na Flórida, nos Estados Unidos, disputou o qualifying de simples, na última terça-feira, perdendo na estreia para a grega Valentini Grammatikopoulou por 2 sets a 1 (6/4, 1/6 e 6/1). A brasileira chegou na noite de domingo em Abu Dabi e só teve a liberação para sair do quarto com o teste de covid-19 negativo na manhã de terça, horas antes da partida.

SIMPLES

Principal favorita ao título na chave de simples, a americana Sofia Kenin não precisou vencer um set sequer para superar a terceira fase e avançar às oitavas de final. A atual número 4 do mundo contou com a desistência da belga Kirsten Flipkens, com uma lesão no tornozelo, quando perdia a partida com parciais de 5/7 e 5/4.

Nas oitavas de final, a americana medirá forças com a cazaque Yulia Putintseva, cabeça de chave número 13, que deixou pelo caminho a checa Barbora Krejcikova com uma vitória por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5.

Quem também avançou foi a bielo-russa Aryna Sabalenka, que fez valer a condição de quarta pré-classificada e despachou a australiana Ajla Tomljanovic em sets diretos, com parciais de 7/5 e 6/4. Nas oitavas, ela terá pela frente a tunisiana Ons Jabeur, cabeça 15, que superou de virada a quali ucraniana Kateryna Bondarenko por 2 a 1 - parciais de 5/7, 6/3 e 6/2.