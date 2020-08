Luisa Stefani conquista título de duplas do Torneio de Lexington

A brasileira Luisa Stefani conquistou neste domingo o título da chave de duplas do Torneio de Lexington, nos Estados Unidos. Ela e a local Hayley Carter derrotaram na decisão a suíça Jil Teichman, finalista da chave de simples, e a checa Marie Bouzkova, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5, em 1 hora e 15 minutos.

A decisão teve domínio amplo de Stefani e Carter, que só perderam 2 dos 13 primeiros games, abrindo 6/1 e 5/1. Só que a parceria europeia ganhou quatro games seguidos empatando a segunda parcial em 5/5, antes de sucumbir para a brasileira e a americana.

Stefani é a número 45 do ranking de duplistas da WTA. E ela e Carter estão na nona posição na lista de duplas da temporada. No ano passado, elas foram campeãs no Torneio de Tashkent, no Usbequistão, e finalistas em Seul.

Já nesta temporada venceram o Torneio de Newport Beach, um WTA 125, pararam nas quartas de final do Torneio de Dubai, de nível Premiere, e nas oitavas do Aberto da Austrália. Agora, seguem embaladas para as disputas do Torneio de Cincinnati e do US Open, ambos em Nova York.