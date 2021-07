Luisa Stefani e Marcelo Demoliner caem na estreia nas duplas em Wimbledon

Os duplistas brasileiros Luisa Stefani e Marcelo Demoliner foram eliminados logo na estreia em Wimbledon, nesta quinta-feira. A queda precoce de Stefani foi surpreendente porque ela e a americana Hayley Carter formavam a dupla cabeça de chave número 8 em Londres.

Contra as sérvias Aleksandra Krunic e Nina Stojanvic, Stefani e Carter chegaram a sair na frente, porém levaram a virada e perderam por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 7/5. Em sua estreia no Grand Slam britânico, Stefani e sua parceria tiveram vantagem de uma quebra de saque tanto no segundo quanto no terceiro sets, mas permitiram a virada.

Leia Também Federação Internacional de Tênis confirma Federer, Djokovic e Murray nos Jogos de Tóquio

Na sequência, Marcelo Demoliner também se despediu nas duplas. Ele e o mexicano Santiago González foram batidos pelo casaque Andrey Golubev e pelo holandês Robin Haase por 6/7 (6/8), 6/4 e 6/4. Na quarta, Thiago Monteiro havia sido eliminado na estreia, pela chave de simples. Bruno Soares e Marcelo Demoliner, com seus respectivos parceiros, ainda vão estrear na chave de duplas.

Em simples, o dia começou com vitória da australiana Ashleigh Barty. Número 1 do mundo, ela mostrou oscilações e cometeu 33 erros não forçados. Mas venceu a russa Anna Blinkova em sets diretos, por 6/4 e 6/3. Na terceira rodada, a favorita ao título vai enfrentar a checa Katerina Siniakova, que bateu a americana CoCo Vandeweghe por 4/6, 6/2 e 6/2.

Já a ucraniana Elina Svitolina se despediu logo na segunda rodada. Número cinco do mundo e terceira cabeça de chave, ela não resistiu à polonesa Magda Linette e foi superada por 6/3 e 6/4. O mesmo destino teve a grega Maria Sakkari, destaque em Roland Garros e 18º do mundo. Ela foi eliminada pela americana Shelby Rogers por 7/5 e 6/4.

Outras cabeças de chave foram mais bem-sucedidas nesta quinta. Avançaram a russa Anastasia Pavlyuchenkova (16ª), as checas Barbora Krejcikova (14ª) e Karolina Muchova (19ª) e a espanhola Paula Badosa (30ª) e a letã Anastasija Sevastova, que está fora da lista das favoritas.

No masculino, o destaque do início do dia foi o alemão Alexander Zverev. O quarto pré-classificado superou o americano Tennys Sandgren em três sets: 7/5, 6/2 e 6/3. Na terceira rodada, ele enfrentará o vencedor do duelo americano entre Taylor Fritz e Steve Johnson.

O italiano Matteo Berrettini (7º) também assegurou seu lugar na terceira rodada ao superar o holandês Botic van de Zandschulp por 6/3, 6/4 e 7/6 (7/4). Campeão do Torneio de Queen's, preparatório para Wimbledon, o italiano vai enfrentar agora o esloveno Aljaz Bedene, que arrasou o japonês Yoshihito Nishioka por 6/1, 6/0 e 6/2.

Também venceram nesta quinta o chileno Cristian Garin (17º), o local Cameron Norrie (29º) e o australiano James Duckworth.