Luisa Stefani estreia nesta segunda-feira em torneio de exibição, na Flórida

Depois de mais de um mês de quarentena por conta da pandemia do coronavírus, Luisa Stefani, número 46 do mundo nas duplas e primeira do Brasil, estreia nesta segunda-feira na série de torneios de exibição United States Womens Pro Tennis Series, disputado em sua academia, a Saddlebrook, em Wesley Chapel, na Flórida.

O evento é disputado em sua primeira semana das 16 previstas até setembro para dar oportunidade de ritmo de competição para as jogadoras com formato melhor de três sets de seis games com vantagem com super tie-break no terceiro set. Cada jogadora disputará dois jogos por dia, sem a presença de público com disputas apenas de simples com distanciamento entre as atletas.

Stefani estreia contra Seone Mendez, 272.ª colocada, tenista australiana, às 11h30 (de Brasília), 10h30 locais, e faz o último jogo do dia, por volta das 16h30, contra a norte-americana Varvara Lepchenko, atual 179.ª do mundo.

"Estou treinando um pouco, não no ritmo normal mas sorte a minha dos torneios serem realizados aqui na minha academia, fica conveniente pra mim. Vou usá-los como ajuda financeira e também para continuar competindo. Com certeza uma motivação a mais para treinar e ao mesmo tempo poder colocar em prática contra jogadoras de um bom nível. Essas semanas vou levar como jogos de treino, uma ótima oportunidade para trabalhar no meu jogo de simples também já que não vinha jogando muito no circuito. Esses eventos foram aprovados pela WTA e pela TIU, não teremos público, distanciamento nas viradas de lado e mantendo todas as precauções para manter todos saudáveis e competindo", disse Stefani, que depois volta a jogar nos dias 9 e 10.

Por enquanto o circuito mundial da WTA está previsto para retornar dia 13 de julho. A paulista havia chegado nas oitavas do Australian Open, quartas do WTA Premiere de Dubai, nos Emirados Árabes, e foi campeã do WTA 125 de Newport Beach, nos EUA. Ela e a parceira americana Hayley Carter ocupam o nono lugar no ranking que classifica as oito melhores para o WTA Finals, realizado em Shenzhen, na China.