Luisa Stefani perde na estreia em Estrasburgo e se concentra em Roland Garros

Luisa Stefani e a norte-americana Hayley Carter foram superadas, nesta segunda-feira, na estreia do WTA 250 de Estrasburgo, na França. As duas caíram diante da dupla formada pela norte-americana Nicole Melichar e a alemã Vivian Heisen, que venceram o jogo por 6/4 e 7/5, após 1h19min.

Com o revés no início do torneio em Estrasburgo, Stefani e sua parceira se concentram na preparação para Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada e que tem início no dia 30 de maio, próximo domingo. Elas viajam para Paris nesta semana. O tradicional torneio parisiense foi adiado em uma semana em virtude de restrições provocadas pela covid-19.

Luisa lamentou "mais uma derrota dura", mas já pensa no futuro. "Está difícil ganhar jogo no saibro. Temos uma semana e meia até Roland Garros para treinar e melhorar, o que vai ajudar a ficar bem fisicamente e mentalmente. Isso é o que mais vai ajudar", ressaltou a paulistana, que revelou decepção pela exibições recentes.

"Um pouco decepcionada pela forma que estamos reagindo ou jogando nas partes importantes dos jogos, mas o tênis é assim. Vamos continuar trabalhando para chegar firme em Roland Garros e nos dar as melhores chances possíveis para fazer um bom torneio lá. Seguimos em frente, vamos que vamos", completou a número 25 do ranking da WTA.

CHAVE DE SIMPLES

Principal tenista na chave de simples do WTA 250 de Estrasburgo, Bianca Andreescu retornou ao saibro com uma vitória tranquila na estreia do torneio. A jovem canadense precisou de apenas 61 minutos para vencer a espanhola Andrea Lazaro Garcia, 279ª do ranking e vinda do qualifying, por 6/1 e 6/2.

Andreescu disputou seu primeiro jogo desde a final de Miami, em março. Ela sofrera uma lesão no pé direito durante a decisão do torneio na Flórida. Semanas depois, foi diagnosticada com covid-19 e adiou por mais alguns dias a volta ao circuito.

O torneio francês é o seu primeiro no saibro em dois anos. A canadense não disputava uma competição neste piso desde a vitória contra Marie Bouzkova na primeira rodada de Roland Garros de 2019 - ela desistiu antes da partida seguinte por um problema no ombro e no ano passado ficou ausente do circuito durante toda a temporada de 2020 enquanto tratava lesão no joelho esquerdo.

Em que pese a falta de ritmo de jogo, a número 7 do mundo jogou um bom tênis, cometeu poucos erros, dominou grande parte dos pontos e conseguiu cinco break points. Vitória fácil na França. Na próxima fase, Andreescu encara outra jogadora vindo do qualifying, a romena Maryna Zanevska, que superou a bielorrussa Yuliya Hatouka por 6/2 e 6/1.

Também avançaram às oitavas de final em Estrasburgo a cazaque Yulia Putintseva, a checa Barbora Krejcikova, a chinesa Shuai Zhang, a francesa Caroline Garcia, a suíça Jil Teichmann e a romena Sorana Cirstea, que eliminou a veterana norte-americana Venus Williams.