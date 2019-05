Luisa Stefani perde na estreia nas duplas e Dimitrov bate Cilic em Roland Garros

Na primeira partida de Grand Slam da sua carreira, Luisa Stefani ofereceu resistência, mas foi eliminada da chave de duplas de Roland Garros. Nesta quarta-feira, a brasileira e a australiana Astra Sharma perderam da porto-riquenha Monica Puig e da norte-americana Shelby Rogers por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (3/7) e 7/6 (7/5), em 2 horas e 35 minutos.

Stefani e Sharma fizeram um confronto equilibrado e estiveram próximas de assegurar a vitória, pois abriram 4/1 no tie-break da parcial decisiva. Mas levaram a virada e foram eliminadas logo na primeira rodada de Roland Garros. Mas mesmo com a derrota, a brasileira celebrou a participação no evento, definido de última hora.

"Experiência incrível de ter jogado Roland Garros e meu primeiro Grand Slam, tirando a parte da derrota, foi um grande jogo, tivemos chances, mas querendo ou não hoje seria um dia normal de treino e no meio da manhã recebemos a notícia que jogaríamos a chave principal de um Slam. Então não tem como ficar muito negativa, a experiência de poder jogar meu primeiro Slam ainda mais com a Astra que gosto de jogar muito, tomara que possamos jogar mais vezes juntas, acho que é uma parceria boa que podemos trabalhar e melhorar", afirmou Stefani.

Também nesta quarta-feira, Bruno Soares estreou bem no evento de duplas mistas de Roland Garros. Ela e a norte-americana Nicole Melichar superaram a checa Lucie Hradecka e o indiano Rohan Bopanna por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1. O triunfo garantiu a parceria nas oitavas de final e serviu como consolo ao brasileiro, eliminado na estreia do evento de duplas masculinas logo na estreia, um resultado que selou o fim da sua parceria com o britânico Jamie Murray.

SIMPLES

Pela chave masculina de simples de Roland Garros, o búlgaro Grigor Dimitrov, número 46 do mundo, derrotou o croata Marin Cilic, o 13º colocado no ranking da ATP, em 4 horas e 25 minutos, por 3 sets a 2, com parciais 6/7 (3/7), 6/4, 4/6, 7/6( 7/2) e 6/3. Seu rival na terceira rodada vai ser o suíço Stan Wawrinka.

Também em um duelo longo, de 4h30 de duração, Benoit Paire (38º) bateu o compatriota Pierre-Hughes Herbert (43º) em cinco sets, com parciais de 6/2, 6/2, 5/7, 7/6 (8/6) e 11/9. O seu próximo rival em Paris vai ser o espanhol Pablo Carreño Busta.