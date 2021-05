Luisa Stefani perde na final e é vice-campeã em torneio francês

A tenista brasileira Luisa Stefani ficou com o vice-campeonato do WTA 125 de Saint-Malo, disputado na França. Neste domingo, ela e a parceira americana Hayley Carter perderam para as também americanas Sabrina Santamaria e Kaytlin Christian, cabeças de chave 2 do torneio, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 4/6 e 10/5, em 1h31min.

"Foi duro hoje, mais um jogo bem abaixo do que gostaríamos que tivéssemos jogando. Mas faz parte do processo. Disputamos várias partidas essa semana, conseguimos treinar bem e esse era o objetivo antes de ir para Roma. Também consegui jogar simples, que foi super positivo, dois jogos bons", avaliou a duplista brasileira.

O próximo torneio de Stefani é o WTA 1000 de Roma, um dos mais importantes do circuito. "É cabeça erguida. Precisamos fazer mais ajustes para termos chances nos torneios maiores e elevar nosso nível. Decepcionada, mas dá para tirar aprendizados dessa semana e seguir em frente", projetou.

Stefani e Carter têm boas lembranças do saibro da competição italiana. No ano passado, alcançaram a semifinal, num dos melhores resultados da dupla na temporada. O torneio é mais um preparatório para Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada, com início marcado para o fim do mês.

Brasileira e americana formam a quinta melhor dupla do ranking da temporada. Elas disputaram outras três finais em 2021, com o vice nos WTA 500 de Abu Dabi e Adelaide e também no WTA 1000 de Miami.