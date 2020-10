Luisa Stefani vence em estreia nas duplas no Torneio de Ostrava

Principal duplista do Brasil, Luisa Stefani estreou com vitória no Torneio de Ostrava, na República, nesta segunda-feira. A 36ª do mundo e a canadense Gabriela Dabrowski derrotaram a casaque Elena Rybakina e a ucraniana Dayana Yastremska por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1h02min de duração.

"Ótimo jogo, muito boa estreia. Jogo bem limpo da nossa parte principalmente por ser a primeira vez atuando juntas, mas foi muito bom, encaixou super bem, nos comunicando bem em quadra e fora também. Temos boa química, adorei a combinação", disse Stefani, que costuma jogar com a americana Hayley Carter.

Carter já encerrou sua temporada, enquanto Stefani disputa em Ostrava sua última competição de nível WTA em 2020. Gabriela Dabrowski, a parceira da brasileira nesta semana, é a 10ª colocada no ranking de duplas.

Na sequência, na quadra dura da cidade checa, Stefani e Dabrowski vão enfrentar a local Barbora Strycova e a americana Bethanie Mattek, que formam a dupla cabeça de chave número três do torneio, que é de nível Premier.

"Assistimos o jogo delas hoje. São duas boas duplistas, experientes. Precisamos manter o nível ou melhorar em comparação ao que fizemos na estreia", comentou a brasileira.