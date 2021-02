Luisa Stefani vence mais uma em duplas e está na semifinal do WTA 500 de Adelaide

A tenista brasileira Luisa Stefani emplacou nesta quarta-feira mais uma vitória e está nas semifinais da chave de duplas do WTA 500 de Adelaide, na Austrália. Ela e a americana Hayley Carter derrotaram a checa Lucie Hradecka e a eslovena Andreja Klepac por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 7/5.

Primeiras classificadas para as semifinais do torneio australiano, Stefani e Carter esperam agora as vencedoras do duelo que de um lado terá as chinesas Yifan Xu e Zhaoxuan Yang e do outro as tenistas da casa Lizette Cabrera e Maddison Inglis. O jogo valendo vaga na decisão será nesta sexta-feira.

"Boa vitória hoje (quarta-feira), feliz com o resultado. Jogamos contra elas algumas vezes e sempre é um jogo bom, bem disputado. Elas batem forte, jogam de forma inteligente e então precisamos trabalhar bem. Vencemos vários pontos importantes no segundo set nos 40 iguais e isso fez a diferença. Agora vamos com tudo na sexta-feira", disse a brasileira, atual número 31 do ranking individual de duplas da WTA.

Em 2021, Stefani e Carter chegaram à final no WTA 500 de Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, e na sequência avançaram até as oitavas de final do Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada, em Melbourne.

Na chave de simples, a australiana Ashleigh Barty, número 1 do mundo e atual campeã do WTA 500 de Adelaide, não conseguiu passar sequer da estreia neste ano. Abrindo campanha direto na segunda rodada, ela foi derrotada pela americana Danielle Collins, que anotou as parciais de 6/3 e 6/4 em apenas 62 minutos.

Segunda mais bem cotada ao título, a suíça Belinda Bencic espantou a zebra e se classificou às quartas de final ao bater a japonesa Misaki Doi com parciais de 6/1 e 6/3. Sua próxima adversária será a atleta da casa Storm Sanders, que veio do qualifying e manteve o embalo derrubando a casaque Yulia Putintseva, cabeça de chave 7, com parciais de 6/4, 5/7 e 6/1.

MASCULINO

Em boa fase neste início de temporada, o brasileiro Thiago Monteiro não teve dificuldade na noite de terça-feira para confirmar o seu favoritismo sobre o compatriota João Menezes e avançou para a segunda rodada do ATP 250 de Córdoba, na Argentina, o primeiro da série de três que acontecem no saibro sul-americano.

Cabeça 7 do torneio por ser o 74.º do ranking da ATP, Monteiro fechou a partida com as parciais de 6/3 e 6/3. Menezes, número 199 do mundo, havia perdido na última rodada do qualifying, mas conseguiu vaga na chave pela desistência do argentino Guido Pella.

Na luta pelas quartas de final, Monteiro enfrentará nesta quinta-feira o espanhol Roberto Carballes Baena, que superou facilmente o português João Sousa por 6/3 e 6/1. O brasileiro ganhou todos os quatro duelos já realizados contra o atual 99.º do ranking, o mais recente no saibro de Santiago, no Chile, no ano passado.