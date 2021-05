Luisa Stefani vence na estreia de duplas e avança às oitavas do WTA 1000 de Roma

A brasileira Luisa Stefani e a americana Hayley Carter tiveram uma estreia arrasadora nesta terça-feira no WTA 1000 de Roma, na Itália, torneio da série que só perde em importância para os Grand Slams. No saibro do Foro Italico, as duas superaram a dupla formada pela argentina Nadia Podoroska, semifinalista de simples de Roland Garros no ano passado, e a francesa Caroline Garcia por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em partida que teve a presença constante da chuva.

Nas oitavas de final, em data a ser definida pela organização, Stefani e Carter pegam as cabeças de chave número 2 em Roma, as checas Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova, que foram campeãs no WTA 1000 de Madri, na Espanha, na semana passada, e atualmente são as líderes na corrida para o WTA Finals.

Leia Também Nadal e Serena colocam em dúvida suas participações nos Jogos Olímpicos de Tóquio

"Ótima estreia aqui em Roma, jogo super limpo de nossa parte, um de meus preferidos até agora. Dá um bom ritmo e confiança para o próximo jogo contra as checas, que ganharam o título em Madri. Eu amo as condições aqui em Roma, ano passado jogamos super bem, gostamos da energia, da quadra, então teremos um bom jogo e buscamos continuar aqui", disse Stefani.

Semifinalistas em Roma no ano passado, Stefani e Carter têm 350 pontos a defender. Mas como o torneio de 2020 foi disputado só no segundo semestre, esses pontos serão mantidos até setembro. Se elas fizerem uma campanha melhor, no caso de título ou vice, o resultado de 2021 já terá efeito imediato no ranking da WTA.

Na chave de simples, em seu primeiro jogo da temporada no saibro, a espanhola Garbiñe Muguruza mostrou força e gastou apenas 66 minutos para superar a "lucky-loser" romena Patricia Maria Tig, que entrou no lugar da russa Anastasia Pavlyuchenkova, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. Sua próxima rival será a americana Bernarda Pera, que levou a melhor contra a eslovena Tamara Zidansek por 6/3 e 6/2.

A rodada desta terça-feira serviu para definir as primeiras adversárias das principais favoritas ao título, que estrearão já na segunda rodada. Número 1 do mundo, a australiana Ashleigh Barty terá pela frente a experiente casaque Yaroslava Shvedova, que bateu de virada a italiana Martina Trevisan por 2 sets a 1 - parciais de 0/6, 7/6 (7/4) e 7/6 (8/6).

De volta ao circuito profissional - sua última partida foi pelo Aberto da Austrália, em fevereiro -, a americana Serena Williams jogará contra a argentina Nadia Podoroska, que não teve moleza contra a alemã Laura Siegemund e suou para vencer de virada, fechando o jogo com parciais de 2/6, 7/6 (7/3) e 6/1.