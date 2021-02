Luisa Stefani vence na estreia em duplas e vai às quartas no WTA 500 de Adelaide

Após uma boa campanha no Aberto da Austrália - parou nas oitavas de final -, a brasileira Luisa Stefani teve, nesta segunda-feira, um bom início em mais um torneio no país da Oceania. Ela e a americana Hayley Carter estrearam com vitória no WTA 500 de Adelaide, evento sobre o piso duro, ao superarem, de virada, as australianas Samantha Stosur e Ellen Perez por 2 sets a 1 - com parciais de 6/7 (7/9), 6/3 e 10 a 4 no match tie-break.

"Ótima vitória hoje (segunda-feira). Consegui a revanche da Sam (Stosur), pois tinha perdido nas mistas no Aberto da Austrália, e por ela ser uma campeã de Grand Slam, ainda mais na Austrália com torcida pra elas. Legal também enfrentar a Ellen, muito amiga minha, tem ótima energia. Foi um bom jogo, pois deixamos escapar o primeiro set, quando sacamos em 6 a 4 no tie-break, mas voltamos super bem no segundo e aproveitamos cada ponto", analisou Stefani.

Leia Também Stefani revela rotina em quarentena na Austrália e elege lado mental como desafio

O primeiro set da partida foi bem equilibrado, com Stefani e Carter conseguindo a primeira quebra, no sétimo game, e levando o break de volta na sequência. Elas salvaram um set-point com o saque no 10.º game e no 11.º perderam um break-point. A decisão foi então para o tie-break, em que a brasileira e a americana perderam três set-points e acabaram saindo atrás no placar.

Stefani e Carter não se abateram e começaram com tudo na segunda parcial, vencendo cinco games em sequência. As rivais devolveram um dos breaks, mas pararam por aí e a decisão foi para o match tie-break, no qual a brasileira e a americana foram superiores, cederam apenas quatro pontos às rivais e assim selaram a virada.

Número 31 no ranking individual de duplas da WTA, Stefani já sabe quem serão suas próximas adversárias em Adelaide. Ela e Carter vão enfrentar, nas quartas de final, a checa Lucie Hradecka e a eslovena Andreja Klepac, algozes das americanas Bethanie Mattek e Asia Muhamad, que são as cabeças de chave 4 do torneio, com as parciais de 6/1 e 6/4.

"Klepac e Hradecka é outra boa dupla. É continuar aproveitando a semana em Adelaide, última semana na Austrália, será um jogo duro", completou a brasileira.