Lukas Rosol vence Jerzy Janowicz e é campeão em Winston-Salem

O checo Lukas Rosol teve muita dificuldade, mas confirmou o favoritismo diante do polonês Jerzy Janowicz e conquistou o Torneio de Winston-Salem neste sábado. Cabeça de chave número 7, ele saiu atrás no placar, precisou salvar dois match points do adversário, mas conseguiu a virada e o título ao vencer por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7/3) e 7/5.

Este é o segundo título da carreira de Rosol no circuito da ATP, sendo o primeiro em 2014 - o outro foi conquistado em Bucareste, no ano passado. O checo, no entanto, vive boa fase na atual temporada e já havia chegado em duas finais durante o ano, em Stuttgart e, novamente, Bucareste.

Apesar do título, o começo do jogo foi todo de Janowicz, que quebrou o saque de Rosol em duas oportunidades no primeiro set para arrancar para uma tranquila vitória. No segundo set, o polonês voltou a estar melhor e chegou a ter três break points, mas o checo salvou e cresceu na partida com a vitória na parcial.

O terceiro set foi o mais equilibrado, mas no décimo game Janowicz ameaçou o saque do adversário e teve duas chances de fechar a partida. Mas mais uma vez Rosol ressurgiu, salvou o serviço, quebrou o polonês no game seguinte e depois sacou para fechar o jogo e garantir o troféu.