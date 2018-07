Madison Keys bate Kerber e conquista Torneio de Eastbourne

A norte-americana Madison Keys conquistou neste sábado o título do Torneio de Eastbourne ao vencer a alemã Angelique Kerber por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 7/5, na final da competição preparatória para Wimbledon, Grand Slam que começa nesta segunda-feira.

Com 19 anos de idade, a tenista dos Estados Unidos é a mais jovem jogadora do Top 50 do ranking mundial e faturou na Inglaterra o seu primeiro título no circuito da WTA naquela que foi justamente a sua primeira decisão. Antes disso, a promessa da modalidade já havia sido eliminada por três vezes nas semifinais do torneio inglês.

O título de Keys também assegurou um sábado histórico para o tênis feminino norte-americano, pois horas mais cedo Coco Vandedeweghe se sagrou campeã do Torneio de Hertogenbosch, na Holanda. Duas tenistas dos Estados Unidos não conquistavam um título na mesma semana desde fevereiro de 2002.

Para completar, Keys se tornou a norte-americana mais jovem a conquistar um título no circuito da WTA desde que Vania King se sagrou vencedora do Torneio de Bangcoc de 2006, então com 17 anos e 254 dias de idade.

Para ser campeã em Eastbourne, Keys também desbancou o favoritismo de Kerber, atual nona tenista do ranking mundial e que havia levado a melhor sobre a norte-americana nos dois confrontos anteriores entre as duas tenistas, primeiro no Aberto da Austrália de 2013 e depois no Torneio de Sydney deste ano.

Hoje na 47ª posição da WTA, Keys começou bem a partida deste sábado. Ser ter o saque quebrado por nenhuma vez na parcial, aproveitou um de três break points para abrir vantagem e depois fechar em 6/3. No segundo set, porém, Kerber reagiu, também foi feliz em uma de três oportunidades de ganhar games no serviço da adversária e devolveu o 6/3 para empatar o confronto.

Já no terceiro set, Keys voltou a sacar com eficiência, não permitiu nenhuma chance de quebra para a tenista alemã e, ao converter um de seis break points, assegurou o 7/5 que liquidou a partida.