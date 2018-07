Mãe de Murray deixa cargo de capitã da Grã-Bretanha na Fed Cup

Mãe dos tenistas Andy e Jamie Murray, Judy se tornou avó recentemente com o nascimento do primeiro filho de Andy, atual número dois do mundo. Ao anunciar sua saída da equipe, ela explicou que pretende passar mais tempo com a família e com projetos específicos de tênis em quadras de grama.

"Adorei o desafio de liderar esta equipe nos últimos cinco anos, elevando o nível das nossas jogadoras e do tênis feminino no nosso país", declarou Judy. "É uma grande pena que não tenhamos conseguido disputar o Grupo Mundial, mas agora temos uma boa quantidade de jogadores capazes de jogar naquele nível."

Em sua despedida, ela também fez críticas ao atual formato da Fed Cup. "O formato da Fed Cup precisa desesperadamente de mudanças. Competições por equipes mobilizam jogadores e muito mais fãs do que torneios individuais. É crucial usar esta competição global para atrair e manter mais meninas jogando tênis em bom nível", declarou.