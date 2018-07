Mãe de Murray será capitã da Grã-Bretanha na Fed Cup

A técnica trabalhou com Andy Murray no início da carreira do tenista escocês. Além disso, ela treinou Jamie Murray, que também é seu filho e foi campeão do torneio de duplas mistas de Wimbledon em 2007. Judy também terá a função de monitorar e dar apoio às jovens promessas do tênis britânico, além de trabalhar em parceria com outros treinadores.

Judy vai substituir Nigel Sears, que deixou a condição de capitão da equipe britânica na Fed Cup para treinar a tenista sérvia Ana Ivanovic. "É uma grande honra para mim representar o meu país dessa forma", disse a mãe de Andy Murray. "O papel apresenta um desafio muito emocionante, dada a mistura de talento, experiência e determinação que temos em nossas principais jogadoras agora".