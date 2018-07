Mahut e Wawrinka avançam à final de torneio holandês O francês Nicolas Mahut e o suíço Stanislas Wawrinka farão a decisão do Torneio de Hertogenbosch, na Holanda. Nesta sexta-feira, Mahut eliminou o belga Xavier Malisse por 2 sets a 0, com duplo 6/3, para garantir vaga na final. Também em dois sets, Wawrinka passou pelo espanhol Guillermo Garcia-Lopez, com parciais de 6/1 e 6/4.