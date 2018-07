Mahut sobe 116 posições no ranking após primeiro título

O francês, de 31 anos, já foi o número 40 do mundo, em 2008, mas nunca havia conquistado um título na sua carreira. Agora, com a vitória sobre o suíço Stanilas Wawrinka, 10º colocado no ranking, na decisão e a conquista do título, ele subiu para o 124º lugar na lista.

Outro tenista campeão no último fim de semana, o espanhol Feliciano López também ascendeu no ranking. Ele superou o francês Gilles Simon, número 17 do mundo, na decisão do Torneio de Eastbourne, na Inglaterra, e subiu sete posições. Assim, agora ocupa o 32º lugar.

O ranking da ATP continua sendo liderado com folga pelo sérvio Novak Djokovic, com 11.830 pontos, seguido pelo britânico Andy Murray (8.560), pelo suíço Roger Federer (7.740) e pelos espanhóis David Ferrer (7.220) e Rafael Nadal (6.895). O checo Tomas Berdych, o francês Jo-Wilfried Tsonga, o argentino Juan Martín del Potro, o francês Richard Gasquet e Wawrinka completam, em ordem o Top 10 da lista.

Sem entrar em quadra, Thomaz Bellucci permanece em 46º lugar no ranking, sendo o tenista brasileiro mais bem posicionado. Já Rogério Dutra Silva subiu duas posições na lista e agora está na 100ª colocação na lista.

DUPLAS - Campeões do Torneio de Eastbourne, o brasileiro Bruno Soares e o austríaco Alexander Peya permanecem na segunda colocação no ranking de duplas, com 3.325 pontos, atrás dos irmãos norte-americanos Bob e Mike Bryan, com 8.805. Já no ranking individual de duplistas, Soares continuam na sexta colocação, com 4.990 pontos. Os irmãos Bryan também lideram esta relação, com 13.180 pontos.

Confira o ranking atualizado da ATP:

1.º Novak Djokovic (SER), 11.830 pontos

2.º Andy Murray (GBR), 8.560

3.º Roger Federer (SUI), 7.740

4.º David Ferrer (ESP), 7.220

5.º Rafael Nadal (ESP), 6.895

6.º Tomas Berdych (RCH), 4.515

7.º Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 4.155

8.º Juan Martín Del Potro (ARG), 3.960

9.º Richard Gasquet (FRA), 3.135

10.º Stanislas Wawrinka (SUI), 2.915

11.º Kei Nishikori (JAP), 2.495

12.º Marin Cilic (CRO), 2.470

13.º Tommy Haas (ALE), 2.425

14.º Janko Tipsarevic (SER), 2.390

15.º Milos Raonic (CAN), 2.225

16.º Nicolás Almagro (ESP), 2.195

17.º Gilles Simon (FRA), 2.090

18.º Philipp Kohlschreiber (ALE), 1.885

19.º Sam Querrey (EUA), 1.810

20.º Juan Monaco (ARG), 1.740

46.º Thomaz Bellucci (BRA), 920

100.º Rogério Dutra Silva (BRA), 550

117.º João Souza (BRA), 486

199.º André Ghem (BRA), 233