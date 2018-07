Mahut surpreende e elimina Robredo em Winston-Salem

Depois da boa campanha na semana passada, quando chegou às quartas de final do Masters de Cincinnati, o tenista espanhol Tommy Robredo decepcionou em sua estreia no Torneio de Winston-Salem, também nos Estados Unidos. Nesta terça-feira, ele não conseguiu confirmar o favoritismo e foi eliminado pelo francês Nicolas Mahut, para quem perdeu por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/0).

Em 18.º lugar no ranking, Robredo era o terceiro cabeça de chave em Winston-Salem e, por isso, entrou direto na segunda rodada do torneio. Assim, com a vitória desta terça-feira, Mahut já está nas oitavas de final. Número 104 do mundo, o francês jogará agora contra o italiano Andreas Seppi, que avançou ao ganhar do argentino Federico Delbonis por 2 a 1, com parciais de 7/5, 6/7 (4/7) e 6/2.

Outro favorito eliminado precocemente em Winston-Salem foi o argentino Leonardo Mayer, que era o quarto cabeça de chave (número 54 do ranking mundial). Ele perdeu nesta terça-feira para o belga David Goffin por fáceis 6/3 e 6/1. Agora, o tenista da Bélgica jogará nas oitavas de final do torneio contra o finlandês Jarkko Nieminen, que já tinha se classificado no dia anterior.

Em outros resultados de destaque no dia em Winston-Salem, o sul-africano Kevin Anderson derrotou o francês Adrian Mannarino por 6/3, 2/6 e 6/4, o polonês Jerzy Janowicz eliminou o português João Sousa por 6/1, 3/6 e 7/6 (7/5), o espanhol Marcel Granollers ganhou do francês Paul-Henri Mathieu com duplo 6/3 e o norte-americano Donald Young venceu o canadense Frank Dancevic por 6/1 e 6/3.