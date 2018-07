Mahut vence rodada dupla para ser campeão em Newport

Mahut já chegou a ser o número 40 do mundo em 2008, mas hoje, aos 31 anos, ocupa a 127ª posição. Neste domingo, ao ser campeão nas quadras de grama do Torneio de Newport, ele somou o segundo título de sua carreira no circuito da ATP, sendo o segundo nesta temporada - antes, ganhou também em Hertogenbosch, na Holanda.

Para chegar ao título, Mahut começou o dia com vitória sobre o norte-americano Michael Russel por 2 sets a 0, com duplo 6/2. A segunda semifinal do torneio também foi disputada neste domingo, quando o australiano Lleyton Hewitt eliminou outro tenista dos Estados Unidos, John Isner, por 2 a 1, com 5/7, 6/2 e 6/4.

Depois de um breve descanso, os dois tenistas voltaram para a quadra e disputaram a final do torneio. Aí, Mahut acabou vencendo Hewitt, ex-número 1 do mundo, que hoje ocupa o 64º lugar no ranking. Em 2 horas e 19 minutos, o francês fez 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 7/5 e 6/3, e ficou com o título em Newport.

Mas a maratona de Mahut ainda não acabou aí. Ele deve voltar para quadra ainda neste domingo, para a disputa da semifinal da chave de duplas: jogando ao lado do também francês Edouard Roger-Vasselin, enfrentará os brasileiros Marcelo Demoliner e André Sá. E, se ganhar, precisaria jogar também a final do torneio.