Maior favorita ao título, Simona Halep estreia em Roland Garros com fácil vitória

Cabeça de chave número 1 e maior favorita ao título, a romena Simona Halep não teve dificuldades para vencer sua partida de estreia em Roland Garros, Grand Slam em Paris que começou neste domingo. A atual número 2 do mundo venceu a espanhola Sara Sorribes por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0, no dia em que completa 29 anos de idade.

Sua próxima adversária, pela segunda rodada, será a compatriota Irina-Camelia Begu, que teve mais trabalho para derrotar a suíça Jil Teichmann por 2 sets a 1 - com as parciais de 6/4, 4/6 e 6/3.

Leia Também Bia Haddad conquista 3º título em Portugal e Carol Meligeni é campeã nas duplas

Quem também se destacou neste primeiro dia de disputa no saibro de Paris foi a americana Cori Gauff. Aos 16 anos e em seu primeiro Roland Garros, ela mostrou autoridade e um tênis compacto para superar a britânica e cabeça 9 Johanna Konta, semifinalista do ano passado, com um duplo 6/3. Agora são 10 vitórias em 14 jogos de Grand Slam, tendo superado quatro de cinco primeiras rodadas disputadas.

Sua rival agora será a italiana Martina Trevisan, saída do qualifying e que se favoreceu do abandono da compatriota Camila Giorgi, quando já liderava por 7/5 e 3 a 0. Se avançar, Cori Gauff pode duelar por vaga nas oitavas de final contra a grega Maria Sakkari, cabeça 20, que neste domingo fez 2 sets a 0 na australiana Ajla Tomljanovic, com parciais de 6/0 e 7;5.

Uma das inspirações de Cori Gauff, a americana Venus Williams foi eliminada precocemente e fechou a temporada de 2020 sem vitórias em torneios de Grand Slam - as derrotas na primeira rodada também aconteceram no Aberto da Austrália e no US Open. A tenista de 40 anos foi superada com um duplo 6/4 pela eslovaca Anna-Karolina Schmiedlova, que agora jogará contra a bielo-russa Victoria Azarenka, cabeça 10, que venceu a montenegrina Danka Kovinic por 6/1 e 6/2.

Das outras seis pré-classificadas que entraram em quadra neste domingo, quatro conseguiram a classificação à segunda rodada. São os casos da belga Elise Mertens (cabeça 16), da casaque Yulia Putintseva (23), da russa Ekaterina Alexandrova (27) e da checa Barbora Strycova (32). As duas eliminadas foram a estoniana Anett Kontaveit (17) e da ucraniana Dayana Yastremska (24).