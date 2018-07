Makarova elimina favorita Radwanska e avança em Wimbledon

A tenista russa Ekaterina Makarova desbancou a favorita Agnieszka Radwanska e garantiu nesta segunda-feira a sua vaga nas quartas de final de Wimbledon. Diante da polonesa, ela ganhou por 2 sets a 0, com fáceis parciais de 6/3 e 6/0, e provocou mais uma surpresa na edição deste ano do Grand Slam londrino.

Antes de Radwanska, atualmente a número 4 do mundo, as duas primeiras colocadas do ranking já tinham sido eliminadas de Wimbledon: a norte-americana Serena Williams e a chinesa Na Li. A romena Simona Halep, em terceiro lugar, é a melhor ranqueada ainda viva na disputa do torneio na Inglaterra.

Vice-campeã de Wimbledon em 2012, Radwanska foi facilmente dominada pela número 22 do mundo no jogo desta segunda-feira. Agora, depois da grande vitória, Makarova vai jogar contra a checa Lucie Safarova, que tinha derrotado sua compatriota Tereza Smitkova um pouco antes, por 6/0 e 6/2.

Também nesta segunda-feira, em outros jogos da chave feminina do torneio, a checa Petra Kvitova derrotou a chinesa Peng Shuai por 6/3 e 6/2, a canadense Eugenie Bouchard venceu a francesa Alize Cornet 7/6 (7/5) e 7/5 e a alemã Sabine Lisicki ganhou da sérvia Ana Ivanovic por 6/4, 3/6 e 6/1.