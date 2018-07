Mandantes, Sérvia, Bélgica e França ficam a uma vitória das semifinais da Davis

Assim como já havia feito a Austrália muitas horas mais cedo, Sérvia, Bélgica e França fizeram valer nesta sexta-feira a condição de mandantes em seus respectivos confrontos para ficarem a uma vitória de garantir classificação às semifinais da Copa Davis.

Atuando em quadra dura coberta em Belgrado, os sérvios asseguraram esta condição com Viktor Troicki vencendo Pablo Carreño Busta por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/3, e abrir 2 a 0 na série melhor de cinco partidas do confronto com a Espanha.

Horas mais cedo, Novak Djokovic também derrotou Albert Ramos-Viñolas em sets diretos no primeiro duelo desta série. Assim, Troicki e Nenad Zimonjic poderão liquidar o confronto com os espanhóis neste sábado, quando travarão o duelo de duplas contra Marc López e Jaume Munar.

Caso não obtenha a vitória neste confronto, a Sérvia ainda terá mais duas chances de fechar a série no domingo, para quando estão programados os duelos Djokovic x Carreño Busta e Troicki x Ramos-Viñolas.

BÉLGICA X ITÁLIA

A Bélgica, por sua vez, abriu 2 a 0 com tranquilidade diante da Itália nesta sexta. Também atuando em quadra dura indoor, em Charleroi, David Goffin assegurou essa vantagem ao superar Andreas Seppi por 6/4, 6/3 e 6/3.

Horas mais cedo, Steve Darcis bateu Paolo Lorenzi por 3 sets a 1 para colocar os belgas na frente. Assim, Ruben Bemelmans e Joris de Loore poderão levar o seu país às semifinais neste sábado, quando enfrentarão Simone Bolelli e Alessandro Giannessi nas duplas.

Já para domingo estão programados os duelos de simples Goffin x Lorenzi e Darcis x Seppi, que são eventuais outras duas oportunidades de liquidar este embate.

FRANÇA X GRÃ-BRETANHA

A França, da mesma forma, só depende de mais um triunfo para ir às semifinais da Davis. Isso se tornou realidade depois que Jeremy Chardy atropelou Daniel Evans com parciais de 6/2, 6/3 e 6/3, horas após Lucas Pouille ter superado Kyle Edmund, também por 3 a 0, no piso de saibro em Rouen.

Desta forma, Julien Benneteau e Nicolas Mahut atuarão diante de Dominic Inglot e Jamie Murray no confronto de duplas deste sábado motivados por terem a primeira de três chances de levar os franceses às semifinais. Já para domingo estão previstos os duelos Pouille x Evans e Chardy x Kyle Edmund.