Mannarino elimina Monfils e encara bósnio na final em torneio turco

Em duelo de franceses, Adrian Mannarino fez valer a boa fase nesta sexta-feira e despachou o compatriota Gael Monfils pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (7/4) e 6/4, pela semifinal do Torneio de Antalya, na Turquia. A competição é preparatória para Wimbledon.

+ Com Brasil e México juntos no tênis, Demoliner fatura 1º título de ATP

+ Federer tem rota dura por sua 9ª taça de Wimbledon; Nadal encara chave mais fácil

Cabeça de chave número 1, Mannarino precisou buscar a virada para superar o rival mais experiente, atual 41º do ranking. Mannarino, 24º do mundo, conteve o bom serviço de Monfils, que disparou 17 aces, para faturar o triunfo, com três quebras de saque, contra duas do adversário. O experiente era o quarto cabeça de chave na grama turca.

Na final, o primeiro cabeça de chave vai enfrentar o segundo, o bósnio Damir Dzumhur, que avançou também nesta sexta ao superar o checo Jiri Vesely por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/1).

Será o segundo confronto no circuito profissional entre o 24º e o 30º do ranking. No primeiro, ainda em 2014, o francês levou a melhor em sets diretos.

INGLATERRA

No Torneio de Eastbourne, os finalistas serão o eslovaco Lukas Lacko e o alemão Mischa Zverev. O primeiro avançou ao derrotar o italiano Marco Cecchinato, quarto cabeça de chave e inesperado semifinalista em Roland Garros, por 6/3 e 6/4. Zverev, por sua vez, superou o casaque Mikhail Kukushkin por 7/6 (11/9) e 6/4. A decisão na competição inglesa também será disputada neste sábado.