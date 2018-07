Maradona se encontra com Federer e Djokovic e joga tênis em Dubai

DUBAI - Fã de tênis, Diego Armando Maradona se encontrou nesta quarta-feira com os maiores tenistas da atualidade, no Torneio de Dubai. Além de tirar fotos com eles, o ex-jogador argentino ainda trocou bolas com o compatriota Juan Martin del Potro.

Maradona conversou rapidamente com Novak Djokovic e Roger Federer (os dois venceram suas partidas nesta quarta e avançaram às quartas de final) e ainda teve tempo para entrar em quadra e jogar alguns pontos com Del Potro, após o argentino vencer Somdev Devvarman.

"É um prazer dividir momentos com o Diego", afirmou Del Potro ao site da ATP. "Todos na Argentina o adoram, e ele é o nosso representante esportivo número 1 no mundo", disse. "Bater algumas bolas com ele aqui foi sensacional pra mim. Ele joga muiom bem. Não como futebol, mas ele conseguiu trocar bolas comigo. Ele ama tênis"