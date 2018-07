Marcelo Demoliner avança à final nas duplas e busca 1º título ATP da carreira

O brasileiro Marcelo Demoliner garantiu neste sábado vaga na decisão de duplas do ATP 250 de Chengdu, na China. Ao lado do neozelandês Marcus Daniell, o tenista venceu o taiwanês Yen-Hsun Lu e o indiano Divij Sharan por 2 sets a 0, com duplo 6/3.

+ Bia Haddad cai na estreia no qualifying do Torneio de Pequim

+ Demoliner vence dupla favorita e avança à semifinal em Chengdu

A decisão acontecerá neste domingo, às 3 horas (de Brasília), contra o israelense Jonathan Erlich e o paquistanês Aisam-Ul-Haq Qureshi. É a oportunidade de o brasileiro conquistar pela primeira vez na carreira um título nível ATP. Até aqui, Demoliner chegou a cinco finais, mas não conseguiu erguer o troféu.

Demoliner tem 28 anos, é o 54º no ranking mundial e sua especialidade é o saibro, piso que alcançou as outras quatro finais - em Quito, ao lado de Thomaz Bellulcci, e as outras três junto com Marcus Daniell, em Bastad, em São Paulo e em Lyon. Em Chengdu, é a primeira vez que o brasileiro consegue chegar à final em piso duro.

Neste sábado também foi definida a final na disputa de simples. Denis Istomin, do Uzbequistão, derrotou o japonês Yuchi Sugita, quinto cabeça de chave do torneio, por 6/2, 6/7 e 6/0 e avançou. Na decisão, ele terá pela frente o cipriota Marcos Baghdatis, que derrotou o argentino Guido Pella, de virada, por 5/7, 6/4 e 6/2.

TORNEIO DE SHENZHEN

O brasileiro André Sá jogou neste sábado ao lado do israelense Dudi Sela e foi eliminado nas semifinais do ATP 250 de Shenzhen. A dupla caiu diante do sérvio Nikola Mektic e do norte-americano Nicholas Monroe por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 76 (7/4).

Na disputa individual, o belga David Goffin derrotou o suíço Henri Laaksonen por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (9/7), 5/7 e 6/3 e avançou para a decisão. Na final, ele enfrentará o ucraniano Alexandr Dolgopolov, que derrotou o bósnio Damir Dzumhur por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

TORNEIO DE PEQUIM

O brasileiro Rogério Dutra derrotou na madrugada deste sábado o chinês Rigele Te por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0 em sua estreia no qualificatório do ATP 500 de Pequim.

O tenista número 1 do Brasil e 74º do mundo agora se prepara para enfrentar o sérvio Dusan Lajovic, 84º do ranking. Se vencer garante vaga na chave principal da competição. Rogério fez dois jogos contra o próximo adversário, com uma vitória para cada lado.

Outro brasileiro na disputa, Thiago Monteiro, perdeu de virada para o ucraniano Sergiy Stakhovsky com parciais de 6/7 (4/7), 7/5 e 6/3 e deu adeus às chances de disputar a competição.