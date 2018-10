Marcelo Demoliner e parceiro perdem na final de duplas do Torneio da Antuérpia

O tenista brasileiro Marcelo Demoliner terminou a participação dele no Torneio da Antuérpia, na Bélgica, com o vice-campeonato de duplas. Em parceria com o mexicano Santiago González, neste domingo, o atleta amazonense perdeu por 2 sets a 0 (6/4 e 7/5) para o conjunto formado pelos franceses Edouard Roger-Vasselin e Nicolas Mahut.

Com o triunfo em quadra dura na Antuérpia, a dupla francesa chegou à segunda vitória de um ATP 250 em 2018. Juntos, Roger-Vasselin e Mahut conquistaram o título do Torneio de Metz, na França, disputado há um mês. Mahut levantou outras duas taças como duplista neste ano, em ambas com o compatriota Pierre-Hugues Herbert, no Torneio de Roterdã, na Holanda, e em Roland Garros, Grand Slam disputado em Paris, na França.

Demoliner disputou a oitava final dele em torneios da ATP, das quais ele saiu vitorioso apenas uma vez. O triunfo aconteceu neste ano, em Antalya, na Turquia, onde teve sucesso ao lado de González em quadra de grama, no final de junho. Foram quatro vice-campeonatos atuando com o neozelandês Marcus Daniell, um com o brasileiro Thomaz Bellucci e outro com o norte-americano Sam Querrey.

Na semana passada, Demoliner foi campeão de um torneio de nível challenger, de segundo escalão da ATP, em parceria com González, em Barcelona. O amazonense e o mexicano chegaram à final deste domingo embalados por sete vitórias seguidas, quatro delas na Espanha e três na Bélgica.