Marcelo Demoliner fatura título das duplas de torneio da ATP em Moscou

O brasileiro Marcelo Demoliner conquistou neste sábado o título da chave de duplas do Torneio de Moscou. Na decisão do ATP 250 russo realizado em quadras duras, o 52º colocado do ranking de duplistas e o holandês Matwee Middlekoop derrotaram o italiano Simone Bolelli e o argentino Andres Molteni por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 55 minutos.

Esta é a segunda conquista da carreira do tenista gaúcho, que em 2018 foi campeão do Torneio de Antalya, ATP 250 disputado na Turquia, em quadras de grama, ao lado do mexicano Santiago Gonzalez.

Também foi a terceira final de Demoliner nesta temporada. Ele foi vice-campeão em Munique, na Alemanha, com o indiano Divij Sharan, e em Zhuhai, na China, com Middlekoop. E agora ele deverá voltar a figurar entre os 50 melhores duplistas do mundo na atualização da próxima segunda-feira do ranking da ATP.

Já a decisão da chave de simples do Torneio de Moscou será disputada neste domingo. O russo Andrey Rublev (31º colocado no ranking da ATP), que fez 7/5 e 6/4 no croata Marin Cilic (25º), vai duelar com o francês Adrian Mannarino (44º), que bateu o italiano Andreas Seppi (72º), por 6/3 e 6/4, neste sábado.