Marcelo Demoliner 'fura' o qualifying e disputará o Torneio de Halle

Marcelo Demoliner vai participar da chave de duplas do Torneio de Halle, ATP 500 alemão disputado em quadras de grama. Neste domingo, o brasileiro e o indiano Divij Sharan "furaram" o qualifying com a vitória por 2 sets a 0, com duplo 6/4, sobre o australiano Matthew Ebden e o norte-americano Denis Kudla.

Foi a segunda vitória deles no qualificatório em Halle, pois no sábado eles haviam derrotado o sérvio Laslo Djere e o francês Benoit Paire por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/7 (1/7) e 10/8.

Classificados à chave de duplas do Torneio de Halle, Demoliner e Sharan vão estrear contra os austríacos Olivier Marach e Jurgen Melzer. Nesta temporada, o brasileiro e o indiano foram finalistas do Torneio de Munique, realizado em quadras de grama.

O gaúcho, de 30 anos, é o 48º colocado no ranking de duplistas e buscará o segundo títulos em eventos de grama na carreira, pois em 2019 faturou o Torneio de Antalya, na Turquia, ao lado do mexicano Santiago Gonzalez.

Além de Demoliner, outro representante do País no evento vai ser Marcelo Melo. O mineiro e o polonês Lukasz Kubot são os atuais bicampeões do evento e terão os holandeses Wesley Koolhof e Matwee Middlekoop como rivais na primeira rodada.

O Torneio de Halle é preparatório para Wimbledon e distribui 2 milhões de euros (aproximadamente R$ 8,7 milhões) em premiação.