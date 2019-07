Marcelo Demoliner perde nas quartas de final e é eliminado de torneio na Suécia

Depois de uma boa estreia, o tenista brasileiro Marcelo Demoliner e o chileno Nicolás Jarry não mantiveram o embalo nesta quinta-feira e foram eliminados do ATP 250 de Bastad, disputado em quadras de saibro na Suécia. Cabeça de chave número 2, a dupla caiu para a parceria formada pelo português João Sousa e pelo espanhol Pablo Carreño Busta por 2 sets a 0, com um duplo 7/5.

Na primeira rodada em Bastad, Demoliner e Jarry haviam passado por outros dois rivais sul-americanos: o uruguaio Pablo Cuevas e o argentino Guillermo Durán.

Classificada às semifinais, a parceria do espanhol e do português terá agora pela frente mais um confronto contra tenistas da América do Sul. Seus próximos rivais serão os argentinos Federico Delbonis e Horacio Zeballos, que não tiveram dificuldades para despachar os convidados da casa Markus Eriksson e Andre Goransson com um duplo 6/1.

O tênis brasileiro ainda contou com o carioca Fernando Romboli na chave de duplas em Bastad. Ele e o norte-americano Jamie Cerretani perderam na última terça-feira, logo na estreia, para os espanhóis Roberto Carballes Baena e Jaume Munar por 7/5 e 6/2.

Na chave de simples, foram definidos nesta quinta-feira os dois últimos jogos das quartas de final. Os classificados foram os argentinos Federico Delbonis e José Ignacio Londero, o português João Sousa e o francês Richard Gasquet, que definiram os seguintes confrontos: Jeremy Chardy x Nicolás Jarry, Roberto Carballes Baena x Albert Ramos-Viñolas, José Ignacio Londero x Richard Gasquet e Federico Delbonis x João Sousa.