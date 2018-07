Marcelo Melo abandona em Paris, mas vai ao ATP Finals, em Londres

O brasileiro Marcelo Melo e o croata Ivan Dodig abandonaram a partida que travavam contra o polonês Marcin Matkowski e o austríaco Jurgen Melzer, nesta quinta-feira, na estreia na chave de duplas do Masters 1000 de Paris, quando perdiam o segundo set por 2/1, após terem caído por 6/3 na primeira parcial. Mas, apesar da decepção, eles fecharam o dia com um ótimo motivo para comemorar. Eles acabaram sendo confirmados como última parceria garantida no ATP Finals, torneio que reunirá os melhores tenistas da temporada, a partir do próximo dia 9 de novembro, em Londres.

Melo e Dodig foram beneficiados pela derrota sofrida pelo norte-americano Eric Butorac e pelo sul-africano Raven Klaasen, que também lutavam por um lugar no ATP Finals e nesta quinta caíram diante do holandês Jean-Julien Rojer e do romeno Horia Tecau, de virada, com parciais de 5/7, 6/1 e 10/6.

Agora matematicamente garantidos na competição que fecha a temporada, Melo e Dodig fecharam assim o grupo de oito duplas que lutarão pelo título em Londres. As outras são Bob/Mike Bryan, Daniel Nestor/Nenad Ziminjic, Alexander Peya/Bruno Soares, Jean-Julien Rojer/Horia Tecau, Julien Benneteau/Edouard Roger-Vasselin, Marcel Granollers/Marc López e Robert Lindstedt/Lukasz Kubot.

Outro brasileiro que disputará o ATP Finals, Bruno Soares também foi eliminado em sua estreia na chave de duplas de Paris nesta quinta-feira. Ele e o austríaco Alexander Peya foram derrotados pelo uruguaio Pablo Cuevas e pelo colombiano Santiago Giraldo por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/4).

Essa será a segunda vez que Soares e Melo jogarão o ATP Finals, torneio que disputaram no ano passado, quando acabaram sendo eliminados nas semifinais.