Marcelo Melo anuncia que vai jogar com Andy Murray em Eastbourne

Melhor tenista brasileiro na atualidade, Marcelo Melo terá um parceiro ilustre na disputa do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, na próxima semana, para fechar a sua preparação para jogar Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada. O mineiro jogará a chave de duplas do torneio em quadra de grama com o britânico Andy Murray, ex-número 1 do mundo em simples, que está voltando a jogar no circuito profissional após cinco meses.

Nesta semana, com o polonês Lukasz Kubot, seu parceiro habitual, Melo joga na Alemanha, no ATP 500 de Halle, em busca do tricampeonato. A estreia será nesta quarta-feira diante dos holandeses Wesley Koolhof e Matwe Middelkoop. Depois da "separação" em Eastbourne, a dupla volta a se reunir para o Grand Slam, em Londres.

"Fizemos dois jogos na Holanda (em Hertogenbosch), que foram positivos e, agora, é focar em Halle, em bons resultados, tentando acumular o maior número de partidas até o grande objetivo, que é Wimbledon", observou Melo.

O brasileiro e Murray já jogaram juntos em dezembro de 2015 no International Premier Tennis League (IPTL), uma competição por times. O britânico está voltando às quadras nesta semana, no ATP 500 de Queen's, na Inglaterra, ao lado do espanhol Feliciano Lopez. Aos 32 anos, o ex-número 1 do mundo em simples não jogava desde janeiro, quando disputou o Aberto da Austrália e, depois, passou por duas cirurgias no quadril. Agora, retorna às duplas e aguarda um convite para a chave de simples de Wimbledon.

"A semana que vem seria de intervalo para nós, antes de Wimbledon, e então surgiu a oportunidade de disputar Eastbourne com o Andy Murray. Já tive o prazer de jogar com ele durante o IPTL e, agora, estaremos mais uma vez juntos", completou o brasileiro.