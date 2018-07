Marcelo Melo avança à semifinal de duplas em Halle; Nishikori abandona por lesão

O brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot voltaram a justificar a condição de principais cabeças de chave do torneio de duplas do ATP 500 de Halle e garantiram vaga nesta quinta-feira na semifinal da competição realizada em quadras de grama na Alemanha.

Os dois tenistas venceram a parceira espanhola formada Roberto Bautista Agut e David Ferrer por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, e assim deram novo passo no evento que serve de preparação para Wimbledon, Grand Slam que começa no dia 3 de julho, em Londres.

Com o triunfo, Melo e Kubot se credenciaram para enfrentar na próxima fase os ganhadores da partida entre a dupla formada pelo holandês Jean-Julien Rojer e o romeno Horia Tecau, cabeça de chave número 3, e a parceria do francês Fabrice Martin e o espanhol Albert Ramos. Este duelo está previsto para ocorrer no final da programação de jogos desta quinta em Halle.

Embalados pela conquista do Torneio de Hertogenbosch, ATP 250 holandês realizado em quadras de grama na semana passada, o brasileiro e o polonês liquidaram Bautista Agut e Ferrer em apenas 55 minutos. Com uma atuação dominante, eles confirmaram todos os seus saques, se salvaram em cinco chances de quebra de serviço cedidas aos adversários e converteram três de seis break points para encaminhar a vitória em sets diretos.

NISHIKORI ABANDONA

Em outra disputa já encerrada nesta quinta-feira no torneio alemão, o japonês Kei Nishikori acabou desistindo da partida que travava contra o russo Karen Khachanov quando perdia o primeiro set por 3/2. Atual nono colocado do ranking mundial e terceiro cabeça de chave em Halle, o tenista oriental abandonou o confronto por causa de dores no quadril.

Nishikori, por sua vez, já havia sido derrotado para Melo e Kubot em sua estreia na chave de duplas em Halle, na última quarta-feira, quando ao lado do espanhol Fernando Verdasco deu bastante trabalho aos favoritos em um jogo que só foi definido no terceiro set e teve apertadas parciais de 6/4, 4/6 e 10/8.

Com a desistência do japonês, Khachanov, hoje o 38º colocado do ranking da ATP, avançou às quartas de final e chegará descansado para o duelo que travará na próxima fase contra o seu compatriota Andrey Rublev, que em outra partida já terminada nesta quinta-feira em Halle superou o também russo Mikhail Youzhny por 2 sets a 1, com parciais de 6/0, 3/6 e 6/3.

Antes deste triunfo com direito a um "pneu" (6/0) sobre o experiente Youzhny, Rublev já havia sido responsável pela eliminação do espanhol Albert Ramos-Viñolas, oitavo cabeça de chave, em seu jogo de estreia em Halle.