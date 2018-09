Marcelo Melo avança às semifinais do US Open e pode encarar Soares

O brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot, cabeças de chave número 7, garantiram vaga nesta terça-feira às semifinais do US Open ao derrotar a dupla norte-americana formada por Austin Krajicek e Tennys Sandgren por 6/4 e 6/2, em duelo com duração de 1h17.

Na próxima fase Melo poderá enfrentar seu compatriota Marcelo Soares. O brasileiro que forma parceria com o britânico Jamie Murray jogará as quartas de final nesta quarta-feira, a partir do meio-dia (horário de Brasília), contra Radu Albot, da Moldávia, e Malek Jaziri, da Tunísia.

Melo segue vivo em busca da taça inédita do US Open, que seria seu terceiro título de Grand Slam. Ele venceu Roland Garros em 2015, quando atuou ao lado do croata Ivan Dodig, e em Wimbledon no ano passado, com Kubot.

Kubot e Melo ocupam a 13ª e 14ª colocações, respectivamente, no ranking de duplas. Na atual temporada, eles já venceram os torneios em Sydney e em Halle. No duelo desta terça-feira, a dupla formada pelo brasileiro não fez um grande jogo, e levou alguns sustos para conseguir a vitória.

Os cabeças de chave número 7 da competição tiveram aproveitamento razoável dos primeiros serviços. Acertaram apenas 33 dos 58 saques iniciais, ou 57%, uma porcentagem inferior ao do adversário, que acertou 60%.

Com isso, permitiram aos rivais dez chances de quebras de saque. Krajicek e Sandgren, no entanto, conseguiram aproveitar apenas três dessas oportunidades. Melo e Kubot, quebraram seis vezes em nove oportunidades. No entanto, o diferencial para a vitória foram os winners. A dupla do brasileiro conseguiu 31 bolas vencedoras, contra 17 dos rivais.