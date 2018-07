Marcelo Melo avança às semifinais e Bruno Soares cai nas duplas em Cincinnati

A possibilidade de uma final com um confronto entre dois tenistas brasileiros nas duplas do Masters 1000 de Cincinnati acabou nesta sexta-feira. Atuando ao lado do croata Ivan Dodig, Marcelo Melo se garantiu na semifinal. Porém, Bruno Soares e seu parceiro britânico Jamie Murray foram eliminados nas quartas de final e deram adeus ao importante torneio norte-americano.

Cabeças de chave número 4 da competição, Melo e Dodig avançaram ao derrotar o sul-africano Raven Klaasen e o norte-americano Rajeev Ram por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (10/8) e 7/5. Horas mais cedo, Soares e Murray não conseguiram justificar a condição de terceiros pré-classificados ao caírem diante do holandês Jean-Julien Rojer e o romeno Horia Tecau, que ganharam de virada com parciais de 4/6, 6/2 e 11/9.

Com o triunfo nas quartas, o brasileiro e o croata se credenciaram para enfrentar nas semifinais deste sábado os canadenses Daniel Nestor e Vasek Pospisil, que em outro confronto do dia superaram os franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut, também de virada, com 4/6, 6/4 e 10/6.

Campeões do Masters 1000 de Toronto, último grande torneio realizado antes dos torneios de tênis dos Jogos Olímpicos do Rio, Melo e Dodig acumulam seis vitórias consecutivas atuando juntos no circuito profissional. Essa também será a sexta semifinal que os dois disputam nesta temporada.

SIMPLES - Três dos quatro semifinalistas do torneio de simples do Masters de Cincinnati também já foram definidos nesta sexta. Um deles é o canadense Milos Raonic, quarto cabeça de chave, que avançou ao passar pelo austríaco Dominic Thiem por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

O seu rival sairá do confronto entre o australiano Bernard Tomic e o britânico Andy Murray, vice-líder do ranking mundial e principal favorito ao título. Este duelo está previsto para acontecer ainda na noite desta sexta.

Já a outra semifinal irá reunir o búlgaro Grigor Dimitrov e o croata Marin Cilic, 12º cabeça de chave. O primeiro deles vai lutar por uma vaga na decisão depois de ter superado o norte-americano Steve Johnson por 2 sets a 0, com 7/6 (10/8) e 6/2. Já Cilic contou com a desistência do croata Borna Coric, algoz do espanhol Rafael Nadal na última quinta-feira, após vencer o primeiro set por 6/2.