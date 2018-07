Marcelo Melo avança nas duplas do US Open; David Ferrer cai

Atuando ao lado do croata Ivan Dodig, o brasileiro Marcelo Melo garantiu vaga nas quartas de final da chave de duplas masculina do US Open, neste domingo, em Nova York. Os dois seguiram em frente no Grand Slam norte-americano ao derrotarem a parceria formada pelos poloneses Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski por 2 sets a 0, com duplo 6/4.

Com o resultado, Melo e Dodig, cabeças de chave número 4 da competição, agora esperam pela definição dos seus próximos adversários. Eles pegarão os vencedores da partida entre a dupla Jack Sock/Vasek Pospisil e a parceria firmada pelos argentinos Carlos Berlocq e Leonardo Mayer. Este jogo estava programado para acontecer ainda neste domingo.

O dia de disputas em Nova York foi atrapalhado pela chuva, que atrasou a programação de confrontos das chaves masculina e feminina de simples, assim como a de duplas masculina. Antes de a chuva aparecer, o francês Gilles Simon foi o responsável pela grande surpresa deste domingo. Ele eliminou o espanhol David Ferrer, quarto cabeça de chave, com uma vitória por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6, 6/1 e 6/3, e avançou às oitavas de final do torneio de simples em Nova York.

O próximo rival de Simon será o croata Marin Cilic, que, também antes de a chuva aparecer, superou o sul-africano Kevin Anderson por 3 sets a 1, com 6/3, 3/6, 6/3 e 6/4.

Depois deste jogo, a chuva impediu a continuidade de quatro confrontos que estavam em andamento: Tomas Berdych x Teymuraz Gabashvili, Adrian Mannarino x Roberto Bautista, Marcel Granollers x Roger Federer e Feliciano López x Dominic Thiem.