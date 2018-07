Marcelo Melo avança nas duplas, mas Sá é eliminado

Nesta sexta-feira, o brasileiro Marcelo Melo, jogando ao lado do croata Ivan Dodig, somou a segunda vitória no US Open e conseguiu passar para as oitavas de final do torneio de duplas, ao vencer os alemães Andre Begemann e Martin Emmrich por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/3.

Outro representante do Brasil nas duplas não teve a mesma sorte nesta sexta-feira. Jogando com o espanhol Feliciano López, André Sá perdeu para o britânico Jamie Murray e o australiano John Peers, por 6/7 (3/7), 7/5 e 7/5, e foi eliminado da segunda rodada do torneio em Nova York.

Bruno Soares também segue vivo na chave de duplas. Ao lado do austríaco Alexander Peya, o tenista brasileiro, atualmente o quarto colocado no ranking mundial de duplistas, ainda está na segunda rodada e vai jogar agora contra o alemão Christopher Kas e o também austríaco Oliver Marach.

Antes disso, Bruno Soares fez nesta sexta-feira a sua estreia na chave de duplas mistas do US Open, torneio que ele foi campeão no ano passado. Jogando agora com a espanhola Anabel Medina Garrigues - em 2012, o título veio com a russa Ekaterina Makarova -, ganhou dos norte-americanos Melanie Oudin e Austin Krajicek por 7/5 e 6/2. Agora, jogará com a japonesa Kimiko Date-Krumm e o espanhol David Marrero.

Mais um brasileiro estreou com vitória nesta sexta-feira na chave de duplas mistas. Foi Marcelo Melo, que joga ao lado da norte-americana Liezel Huber. Eles ganharam da indiana Sania Mirza e do romeno Horia Tecau por 4/6, 7/6 (12/10) e 10/4. O próximo adversário será conhecido apenas neste sábado.