Marcelo Melo cai na estreia em Moscou; Sá vence em Viena

Cabeças de chave número 1 do torneio de duplas do ATP 250 de Moscou, o brasileiro Marcelo Melo e o croata Ivan Dodig decepcionaram nesta terça-feira ao serem eliminados já na estreia da competição russa. Eles foram superados pelos italianos Paolo Lorenzi e Andreas Seppi, que venceram por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 0/6 e 10/8.

Melo e Dodig haviam sido eliminados nas quartas de final do Masters 1000 de Xangai, na semana passada, e agora não conseguiram justificar favoritismo em uma competição de menor porte no circuito profissional.

No primeiro set do confronto desta terça, o brasileiro e o croata chegaram a obter uma quebra de saque, mas viram Lorenzi e Seppi converterem dois de cinco break points para assegurar a vantagem inicial de 6/4.

Já na segunda parcial, Melo e Dodig reagiram de forma arrasadora e aplicaram um "pneu" (6/0) sobre os rivais ao aproveitarem três de cinco oportunidades de quebra e confirmarem todos os seus serviços.

No match tie-break, porém, os italianos responderam também de forma surpreendente. Abriram incríveis 7/0, antes de Melo e Dodig também reagirem e empatarem a disputa em 8/8. Mas os italianos marcaram dois pontos seguidos e liquidaram o confronto.

SÁ VENCE EM VIENA

Se Melo caiu na primeira rodada em Moscou, André Sá estreou com vitória na chave de duplas do Torneio de Viena, também nesta terça. Atuando ao lado do croata Mate Pavic, ele derrotou os alemães Benjamin Becker e Jan-Lennard Struff por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (4/7), 6/4 e 10/8.

Com a vitória, Sá espera por um provável confronto na segunda rodada do ATP 250 austríaco contra a parceria formada pelo seu compatriota Bruno Soares e o austríaco Alexander Peya, cabeças de chave número 1 da competição. Eles estrearão no torneio apenas nesta quarta-feira, quando pegarão o austríaco Juergen Melzer e o alemão Philipp Petzschner.