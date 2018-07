Marcelo Melo cai na estreia em Roma e poderá deixar a ponta do ranking de duplas

O brasileiro Marcelo Melo e o croata Ivan Dodig decepcionaram ao serem eliminados já na estreia da chave de duplas do Masters 1000 de Roma, nesta quinta-feira, quando acabaram sendo derrotados de virada pelo alemão Philipp Kohlschreiber e o sérvio Viktor Troicki, que venceram por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7/3) e 14/12, em confronto válido já pela segunda rodada.

Cabeças de chave número 2 da competição realizada em quadras de saibro, Melo e Dodig tentavam ganhar embalado para Roland Garros, Grand Slam que começa na próxima segunda, em Paris, mas amargaram a derrota que poderá custar ao brasileiro a perda da liderança do ranking de duplas da ATP. Ele reassumiu o posto na última segunda-feira, depois de ter sido ultrapassado anteriormente pelo britânico Jamie Murray.

Naquela ocasião, Melo reassumiu o topo do ranking mesmo depois de ser eliminado ao lado de Dodig nas semifinais do Masters 1000 de Madri, realizado na semana passada. Jamie Murray, por sua vez, foi ultrapassado também pelo francês Nicolas Mahut e pelo romeno Horia Tecau, respectivos novos vice-líder e terceiro colocado.

Como a diferença de pontos entre os quatro primeiros colocados é bem pequena, Jamie irá ultrapassar Melo e retomar a ponta na próxima semana se avançar às semifinais em Roma, onde está jogando ao lado do brasileiro Bruno Soares.

Para isso, porém, Jamie e Soares terão de vencer ninguém menos do que os irmãos norte-americanos Bob e Mike Bryan, que formam a parceria mais vitoriosa da história do tênis, nesta sexta-feira, no primeiro dos quatro jogos das quartas de final de duplas, programado para começar por volta das 7 horas (de Brasília).

Para Melo e Dodig, a derrota desta quinta foi doída também pelo fato de que acabaram sendo superados nos detalhes. Além de terem caído no tie-break do segundo set e sido eliminados depois de um equilibrado e longo match tie-break na terceira parcial, eles terminaram a partida tendo o saque quebrado por apenas uma vez, sendo que chegaram a converter dois break points, um no primeiro e outro no segundo set.