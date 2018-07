Marcelo Melo cai na semi e Nadal disputará final de duplas em Pequim

A semana não foi boa para os duplistas brasileiros no circuito profissional do tênis. Depois de Bruno Soares ser eliminado em Tóquio, no Japão, neste sábado foi a vez de Marcelo Melo ter interrompida sua campanha no Torneio de Pequim, na China. Ele e polonês Lukasz Kubot caíram na semifinal, derrotados pelo norte-americano Jack Sock e o australiano Bernard Tomic, por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/4.

Atual número 3 do ranking mundial, Melo defendia 500 pontos nesta semana, uma vez que, com o sul-africano Raven Klaasen, ele foi campeão em Tóquio no ano passado. Isso significa que não só ele não vai tomar a segunda posição do francês Pierre-Hugues Herbert, que estava logo à sua frente, como deverá ser ultrapassado pelo britânico Jamie Murray e pelo amigo Bruno Soares na próxima atualização do ranking mundial, na segunda-feira.

Também brigando para voltar ao topo, os irmãos norte-americanos Bob e Mike Bryan, sexto e sétimo do ranking mundial, também caíram na semifinal de Pequim. Neste sábado, foram derrotados pelos espanhóis Pablo Carreno Busta e Rafael Nadal. Os americanos eram os favoritos ao título.

Nadal raramente joga competições de duplas, mas, nos Jogos Olímpicos do Rio, conquistou o ouro com Marc Lopez. Desde 2008, todos os títulos dele em duplas foram ou em Doha (2005, 2009, 2011 e 2015), ou em Indian Wells (2010, 2012). Em 10 anos, ganhou só seis títulos - também em Montecarlo, em 2008. Em simples, Nadal caiu para o búlgaro Dimitrov nas quartas de final de Pequim.