Marcelo Melo cai na semifinal em duplas no Masters de Paris

O brasileiro Marcelo Melo se despediu do Masters 1000 de Paris neste sábado. Jogando ao lado do canadense Vasek Pospisil pela primeira vez, ele foi derrotado na semifinal pela dupla formada pelo finlandês Henri Kontinen e pelo australiano John Peers por 2 sets a 0, com duplo 6/4.

Melo era o atual campeão do torneio francês, ao lado do croata Ivan Dodig. Nesta edição da competição eles não jogaram juntos porque decidiram buscar outras parcerias para a próxima temporada. O brasileiro jogará com o polonês Lukasz Kubot a partir de janeiro de 2017.

Apesar disso, Melo e Dodig ainda atuarão juntos, no ATP Finals, em Londres, a partir do dia 13. Eles se classificaram jogando juntos para o torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada e as oito melhores duplas do ano.

A derrota na semifinal em Paris não deve alterar o ranking de Melo. Ele deve permanecer na sétima colocação na lista individual do ranking de duplas da ATP.

Já Kontinen e Peers, responsáveis pela eliminação dos irmãos Bob e Mike Bryan na fase anterior, aguardam a sequência da rodada para conhecerem seus rivais na final de domingo. A outra semifinal vai reunir os franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut contra o indiano Rohan Bopanna e o canadense Daniel Nestor.