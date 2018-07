Marcelo Melo cai nas duplas e é eliminado do Masters de Xangai

Atuando ao lado do croata Ivan Dodig, o brasileiro Marcelo Melo foi eliminado nesta sexta-feira nas quartas de final da chave de duplas do Masters 1000 de Xangai. Cabeças de chave número 4 do torneio chinês, eles não conseguiram confirmar favoritismo diante do indiano Rohan Bopanna e do romeno Florin Mergea, que venceram por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 10/7 no super tie-break.

Por serem os atuais campeões em Xangai, Melo e Dodig perderão pontos importantes que não conseguiram defender no ranking mundial e assim também deverão deixar a atual terceira posição desta listagem. Para completar, eles desperdiçaram boa oportunidade de ficar mais próximos do ATP Finals, torneio que reunirá as oito melhores parcerias da temporada, entre 9 e 16 de novembro, em Londres. Nesta corrida para disputar a importante competição, eles hoje ocupam o sétimo lugar neste ranking paralelo que definirá os classificados para o evento.

Com a boa vitória sobre Melo e Dodig, Bopanna e Mergea se credenciaram para enfrentar nas semifinais os irmãos Mike e Bob Bryan, melhores duplistas da atualidade, que nas quartas de final derrotaram os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah por 2 sets a 1, com 3/6, 6/4 e 10/7, na última quinta-feira.

Melo e Dodig começaram bem o duelo desta sexta. Eles confirmaram todos os seus saques e aproveitaram um de três break points para garantir a vantagem inicial de 6/4. A partir do segundo set, porém, Bopanna e Mergea começaram a reagir. Aproveitando a única chance de quebra cedida pelo brasileiro e pelo croata, abriram vantagem e depois sacaram com eficiência para assegurar o 6/3 que empatou o jogo. Já no super tie-break, Melo e Dodig exibiram irregularidade com o saque na mão e viram seus adversários aplicarem o 10/7 que liquidou a partida.