Marcelo Melo cai no Masters de Miami e perderá liderança do ranking de duplas

Jogando ao lado do croata Ivan Dodig, Marcelo Melo caiu na segunda fase do Masters 1000 de Miami ao ser derrotado por Treat Huey e Max Mirnyi por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 6/4. O resultado tirará o brasileiro da ponta do ranking de duplas da ATP, que será atualizado apenas daqui a oito dias, pois a importante competição nos Estados Unidos só vai acabar no próximo final de semana.

Melo defendia 360 pontos por ter chegado às semifinais do torneio no ano passado e, portanto, será ultrapassado no ranking pelo escocês Jamie Murray, irmão de Andy, que hoje está 175 pontos atrás do brasileiro (7.680 a 7.505). Ele será o primeiro britânico número 1 do mundo do tênis, tanto em duplas, como em simples.

Neste domingo, a dupla Melo/Dodig não conseguiu fazer valer o favoritismo de cabeça de chave número 2 diante do filipino Huey e do bielo-russo Mirnyi. O primeiro set foi equilibrado, mas o brasileiro e o croata conseguiram converter apenas dois dos sete break points que tiveram ao seu favor. Os rivais, por sua vez, confirmaram suas duas oportunidades de quebra, fechando em 7/6.

Na segunda parcial, Melo e Dodig encaixaram três aces contra dois dos adversários, mas deixaram passar as duas chances de quebra. Já Huey e Mirnyi fizeram valer o único break point que tiveram e garantiram a vitória por 6/4.

NADAL DESISTE DE JOGAR DUPLAS

Um dia após passar mal e desistir do jogo contra o bósnio Damir Dzumhur na estreia do torneio de simples em Miami, o espanhol Rafael Nadal abriu mão, neste domingo, de participar do campeonato de duplas ao lado do compatriota Fernando Verdasco.

Os espanhóis entrariam em quadra para encarar os norte-americanos John Isner e Nicholas Monroe, após vencerem os italianos Simone Bolelli e Andreas Seppi na estreia da competição. Agora o dueto Isner/Monroe encara Huey/Mirnyi nas quartas de final.