Marcelo Melo e Bruno Soares avançam às oitavas de final do US Open; Demoliner cai

O tênis brasileiro segue vivo na disputa do US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada, que está sendo realizado em Nova York. Neste sábado, os três representantes do país na chave de duplas entraram em quadra e os dois mais favoritos ao título, os mineiros Marcelo Melo e Bruno Soares, venceram e avançaram às oitavas de final. Já o gaúcho Marcelo Demoliner caiu na segunda fase.

Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot derrotaram o indiano Divij Sharan e o neozelandês Artem Sitak. Cabeças de chave número 7, os dois marcaram 2 sets a 1 - com parciais de 6/3, 3/6 e 6/3, em 1 hora e 36 minutos, em jogo válido pela segunda rodada. Os próximos adversários da dupla serão os franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut - cabeças 9 -, que venceram os italianos Simone Bolelli e Fabio Fognini por 2 a 0 (7/5 e 6/3).

"Hoje (sábado) conseguimos jogar muito bem na maior parte do jogo. Tivemos um pouquinho de queda de rendimento no segundo set, quando acabamos dando uma quebra para eles. Mas depois recuperamos e mantivemos firme até o fim", afirmou Marcelo Melo. "Uma importante vitória e agora é tirar tudo de bom que fizemos nesse jogo, melhorar o que não fizemos de tão bom, para a próxima rodada contra os franceses, um jogo muito duro, uma dupla que joga muito bem e que está junto há muito tempo", completou.

Esta é a 12.ª participação de Marcelo Melo no Grand Slam norte-americano, torneio em que foi duas vezes semifinalista - em 2013 e 2014.

Já Bruno Soares e o escocês Jamie Murray derrotaram a dupla de Marcus Daniell, da Nova Zelândia, e Wesley Koolhof, da Holanda, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Na próxima rodada, em busca de vaga nas quartas de final, eles enfrentam os holandeses Robin Haase e Matwe Middelkoop.

"Foi mais uma partida consistente. Ganhamos em dois sets, sem perder o saque e estamos felizes com o nosso desempenho aqui. O calor melhorou bem e está muito bom pra jogar. Temos que manter esse ritmo", disse Bruno Soares, que foi campeão com Murray em Nova York, há dois anos, e venceu dois dos três torneios que disputou a caminho do US Open (ATP 500 de Washington e Masters 1000 de Cincinnati).

Para manter bem o ritmo, Bruno Soares estava se mantendo bem ocupado na competição de duplas mistas, em que estreou com vitória na última sexta-feira ao lado da ucraniana Elina Svitolina. Mas neste sábado foram eliminados com a derrota para a chinesa Shuai Zhang e o australiano John Peers por duplo 6/3.

DEMOLINER É DERROTADO

Quem não teve a mesma sorte foi o gaúcho Marcelo Demoliner, que ao lado do mexicano Santiago Gonzalez se despediu do Grand Slam norte-americano com uma derrota apertada para os colombianos Juan Sbastian Cabal e Robert Farah, cabeças de chave número 5, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/4).

Os próximos rivais dos algozes do brasileiro serão o croata Ivan Dodig e o espanhol Marcel Granollers, dupla 11.ª favorita.